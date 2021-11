Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1524) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Rückersdorf (ots)

Von Donnerstag (04.11.2021) auf Freitag (05.11.2021) brachen Unbekannte in Rückersdorf (Lkr. Nürnberger Land) in ein Haus ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Donnerstagabend etwa 17:30 Uhr bis zur gleichen Uhrzeit am Folgetag gelangten Unbekannte in der Entenseestraße gewaltsam durch ein Küchenfenster in ein Einfamilienhaus.

Die Einbrecher entwendeten Bargeld, Schmuck sowie einen Laptop im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

