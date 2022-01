Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Geparkter BMW X3 in der Thurgauer Straße zerkratzt - Polizei nimmt Hinweise entgegen (01./02.01.2022)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 2.000 Euro Sachschaden durch das Zerkratzen des Fahrzeuglacks haben unbekannte Täter vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem in der Thurgauer Straße, Ecke Major-Scherer-Straße geparkten BMW X3 verursacht. In der Nacht, etwa gegen 02 Uhr, hörte der Fahrzeugbesitzer einen Knall, maß diesem jedoch keine weitere Bedeutung zu. Als der Mann dann am Sonntag, gegen 11 Uhr, zu seinem BMW kam, stellte er fest, dass Unbekannte den Wagen ringsum zerkratzt hatten. Die Polizei Singen (07731 888-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell