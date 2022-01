Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Unbekannte dringen in altes Krankenhaus ein

Schramberg (ots)

Eine mehrfach gesicherte Eingangstüre zur ehemaligen Leichenhalle des alten Krankenhauses ist am Wochenende aufgebrochen worden. Den Schaden an der Tür schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Ob etwas aus dem stillgelegten Gebäude gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das alte Krankenhaus im Parktorweg ist schon mehrfach Ziel von Unbekannten gewesen, die dort ihr Unwesen trieben. Auch in der Nacht zum Sonntag und am Sonntagabend ist Lichtschein von Taschenlampen oder Handys dort aufgefallen. Ob es immer wieder dieselben Personen sind, die sich dort aufhalten, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell