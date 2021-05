Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Hagen (ots)

Auf der Volmetalstraße verletzte sich ein 22-jähriger Motorradfahrer, nachdem er gestürzt war. Der Mann war am Montag (03.05.2021) gegen 12.15 Uhr von der Eilper Straße kommend auf die Volmetalstraße in Richtung Ambrock gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Hagener die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Andere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Der 22-Jähriger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. (arn)

