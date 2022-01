Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Dietingen, Lkrs. RW) Lasterfahrer ignoriert Sonntagsfahrverbot

Dietingen (ots)

Ein Fahrer eines 40-Tonners aus Niedersachsen ist am Sonntagabend an der Rastanlage Neckarburg von der Verkehrspolizei angehalten und kontrolliert worden. Der 33-Jährige am Steuer des Lastwagens hatte das Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen nicht beachtet und konnte auch keine Ausnahmegenehmigung für seine Fahrt vorweisen. Wie das eingebaute Kontrollgerät für die Fahrtaufzeichnung zeigte, war er bereits gegen 13 Uhr mit mehreren Fässern Öl auf der Pritsche losgefahren, die er zu einer Firma in den Kreis Tuttlingen bringen wollte. Ihm wurde die Weiterfahrt von den Beamten vorübergehend untersagt, weswegen er den Laster bis 22 Uhr an Ort und Stelle stehen lassen musste. Der Berufskraftfahrer muss nun mit einer Anzeige und einem Bußgeld rechnen.

