Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Deißlingen, Lkrs. RW) Brille lenkt ab - Auffahrunfall

Deißlingen (ots)

Weil einem 39-jährigen Autofahrer auf der A81 am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr während der Fahrt die Brille herunterfiel, ist er bei Deißlingen auf einen Vorausfahrenden aufgefahren. Der 52-jährige vor ihm kam mit seinem VW Passat nach dem plötzlichen Aufprall auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Er und der Unfallverursacher blieben aber unverletzt. An dem Renault des 39-Jährigen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, am VW Passat entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher wurde verwarnt. Zu Verkehrsstörungen durch den Unfall kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell