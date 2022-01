Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Einbruch in Discounter - Polizei bittet um Hinweise (02.01.2022)

Reichenau, Lkr. Konstanz (ots)

Am Sonntagnachmittag, etwa in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Discounter in der Straße "Am Wollmatinger Ried" eingebrochen und haben nach ersten Einschätzungen mehrere Tabakwaren aus einer Kassenablage entwendet. Über eine zuvor aufgehebelte Außentür gelangten die unbekannten Täter in das Innere des Discounters. Dort brachen sie zunächst einen aufgestellten Kaffeeautomaten auf. In der Folge öffneten die Eindringlinge gewaltsam einen Abdeckrollo an einer Kasse des Discounters. Aus der Verkaufsablage der Kasse entwendeten die Einbrecher vermutlich mehrere Zigarettenpackungen und flüchteten anschließend mit der Diebesbeute. Die Polizei Konstanz ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Personen, die im genannten Zeitraum am Sonntagnachmittag entsprechende Wahrnehmungen im Bereich des Discounters "Am Wollmatinger Ried" gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wollmatingen (Tel. 07531 94299-3) oder mit der Polizei Konstanz (Tel.: 07531 995-0) in Verbindung zu setzen.

