Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Gartenhütte in Brand geraten (03.01.2022)

Eigeltingen, Lkr. Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags sind auf einem Anwesen im Höhenweg eine Gartenhütte und in der Folge umstehende Hecken in Brand geraten. Kurz nach 04 Uhr entdeckten Anwohner den Brand und verständigten die Feuerwehr. Diese rückte mit mehreren Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften der Abteilungen Eigeltingen und Homberg zu dem gemeldeten Brand aus und brachten diesen schließlich auch unter Kontrolle. Allerdings konnte die Feuerwehr das vollständige Abbrennen der Gartenhütte nicht verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Da in der Hütte auch Fahrräder, Gartenmöbel sowie ein Rasenmäher gelagert waren, wird der entstandene Sachschaden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Möglicherweise war eine fehlgeleitete Silvesterrakete, die dann im Laufe der beiden letzten Tage zu einem unbemerkten Schmorbrand an der Hütte geführt hatte, ursächlich für den Brand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell