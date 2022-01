Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Heckscheibe an einem geparkten Renault-Kombi eingeschlagen (01. - 02.01.2022)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 02 Uhr, bis Sonntag, 06 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Jacob-Burckhardt-Straße an einem dort vor Gebäude Nummer 27 abgestellten Renault Scenic Kombi absichtlich die Heckscheibe eingeschlagen und so mehrere hundert Euro Sachschaden an dem Auto verursacht. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell