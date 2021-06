BPOL NRW: Mülleimer aus der Verankerung gerissen und in die Gleise geworfen - Bundespolizei sucht Zeugen

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Am Montagmorgen (07.Juni) gegen 08.55 Uhr beobachtete ein Reisender wie ein unbekannter Täter im Bahnhof Münster-Hiltrup einen Metallmülleimer aus der Verankerung gerissen und in den Gleisbereich geworfen hat.

Der Reisende teilte seine Beobachtung telefonisch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn mit, der wiederum die Bundespolizei informierte.

Glücklicherweise konnte ein Lokführer eines nachfolgenden Zuges bereits kurze Zeit später Entwarnung geben. Der Mülleimer befand sich nicht in den Hauptgleisen sondern in den Überholungsgleisen, sodass der Vorfall nur geringe Auswirkungen auf den Bahnbetrieb hatte.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der Sachbeschädigung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden der Reisende, der den Vorfall gemeldet hat, sowie weitere mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251/97437-0 in Verbindung zu setzen.

