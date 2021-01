Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ingewahrsamnahme

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Nachdem ein 79-jähriger Mann sich am Samstagmorgen beim Betreten eines Lebensmittelgeschäftes in der Lichtentaler Straße weigerte, einen Mund-und-Nasenschutz aufzuziehen, wurden die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden hinzugezogen. Der Senior schrie offenbar im Geschäft herum und zeigte sich sehr aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Die Ordnungshüter erteilten dem stark alkoholisierten Mann daraufhin einen Platzverweis, welchem der 79-Jährige nicht nachkam. Schlussendlich verbrachte dieser die nächsten Stunden in polizeilichem Gewahrsam. /jt

