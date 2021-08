Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betäubungsmittel aufgefunden

Erpel (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Polizeiinspektion in Linz zu einer randalierenden Person in die Burgunderstraße in Erpel gerufen. Hintergrund war, dass der 31-jährige polnische Staatsbürger aus einer früheren Beziehung Gegenstände von der Anruferin abholen wollte, die sie jedoch momentan nicht aushändigen konnte. Bei einer Personendurchsuchung fanden die Beamten geringe Mengen von Betäubungsmitteln, die sichergestellt wurden. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt, ein Strafverfahren eingeleitet.

