Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Trunkenheitsfahrt und weiterer Alkoholverzehr im Supermarkt

Betzdorf (ots)

Am 09.08.2021, gegen 09:20 Uhr fiel ein 50-jähriger Mann in einem Supermarkt in Betzdorf auf, nachdem er dort alkoholische Getränke verzehrte, die er nicht bezahlt hatte. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte anschließend den 50-Jährigen, der mit seinem Fahrzeug bereits zuvor alkoholisiert zum Markt gefahren war. Ein Alco-Test ergab 1,56 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

