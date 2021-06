Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Niesen mit Folgen

Rastatt (ots)

Mit einem beschädigten Pflanzkübel und einem demolierten BMW endete am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall in der Zaystraße. Gegen 22 Uhr war eine 38 Jahre alte BMW-Fahrerin, in Richtung Richard-Wagner-Ring fahrend, eigenen Angaben zu Folge wegen eines Niesanfalles von der Fahrbahn abgekommen. Selbst glücklicherweise unverletzt, hatte sie in der Folge einen Sachschaden von rund 10.000 Euro zu beklagen.

