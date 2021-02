Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 18.02.2021

Daun (ots)

Ereignis: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Ort: Densborn, L 24

Zeit: 17.02.2021, 11.40 Uhr

Zwei Autofahrer befuhren die L 24 von Densborn in Richtung Mürlenbach. In Höhe des Nassholzlagerplatzes wollte der Vorausfahrende nach links abbiegen. Vermutlich bemerkte dies der Folgende zu spät und fuhr wuchtig auf den Vordermann auf. Beide Fahrzeuge kamen folgend nach links von der Fahrbahn ab und wurden stark beschädigt. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit vermutlich nur leichten Verletzungen in naheliegende Krankenhäuser verbracht.

Ereignis: Verkehrsteilnehmer steht unter Drogeneinfluss

Ort: Gerolstein, Brunnenstraße

Zeit: 17.02.2021, 16.00 Uhr

Beamte der Gerolsteiner Polizei kontrollierten am gestrigen Nachmittag einen 28 Jahre alten Mann aus der VG Gerolstein, der mit seinem Kleinkraftrad die Brunnenstraße befuhr. Im Rahmen der Maßnahme wurde festgestellt, dass dieser wohl unter dem Einfluss von Drogen stand. Das Zweirad durfte er nicht weiterfahren. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

