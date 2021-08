Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gebhardshain - Verkehrsunfall mit Verletzten

Gebhardshain (ots)

Am 09.08.2021, gegen 15.00 Uhr befuhr ein 69-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Mercedes die Wissener Straße in Gebhardshain in Richtung Wissen. Der im Gegenverkehr fahrende 55-jährige Pkw-Fahrer verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die linke Fahrspur und kollidierte dort frontal mit dem Pkw Mercedes. Der 55-Jährige wird schwerverletzt; der 69-Jährige erleidet leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 15.000EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell