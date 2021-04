Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto contra Fußgängerin - 43-Jährige verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Engelbergstraße hat sich eine 43 Jahre alte Fußgängerin am Montagmorgen (19.04.2021) Verletzungen zugezogen.

Eine 35 Jahre alte Frau war gegen 07.30 Uhr mit ihrem Toyota in der Engelbergstraße Richtung Gerlingen unterwegs. An der Fußgängerfurt der Stadtbahnhaltestelle Giebel erfasste sie die 43 jährige Passantin, die die Fußgängerfurt von rechts in Richtung Haltestelle überquerte. Ersten Ermittlungen zufolge betrat die Fußgängerin offenbar bei Rotlicht die Fahrbahn. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

