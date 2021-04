Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche berauben Passanten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Drei Unbekannte haben am Samstag (17.04.2021) einen 33 Jahre alten Mann beraubt. Der 33-Jährige war gegen 20.00 Uhr in der Klinglerstraße unterwegs, als sich drei Jugendliche bei ihm einhakten und ihm augenscheinlich ihre Hilfe anboten. Als der Mann die drei von sich stieß und weiterging, folgten sie ihm bis in die Alte Stuttgarter Straße, wo es zu einem Gerangel kam. Sie stahlen daraufhin den Rucksack des Mannes und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 33-Jährige erlitt bei dem Gerangel leichte Verletzungen. Er gab an, dass die drei Jugendlichen etwa 17 bis 18 Jahre alt waren. Einer von ihnen hatte kurze Haare, soll relativ groß und korpulent gewesen sein und eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Seine Komplizen waren kleiner, schmächtig und sollen eine helle Hautfarbe gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

