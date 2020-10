Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.10.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Haustür hielt Stand

An der Haustür eines Einfamilienhauses in Niedernhall haben sich am Wochenende Unbekannte zu schaffen gemacht. Diese versuchten die Tür in der Berlichingenstraße im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmittag mit einem unbekannten Werkzeug zu öffnen. Dabei entstand geringer Sachschaden. Nun sucht die Polizei nach den nicht erfolgreichen Eindringlingen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07940 8294 beim Polizeiposten Niedernhall zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 19

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell