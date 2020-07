Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Unbekannte brechen Container auf

Aufmerksam war eine Zeugin am Freitag in Bad Buchau.

Ulm (ots)

Gegen 2.15 Uhr rief eine Zeugin die Polizei: Sie hatte gesehen, wie mehrere Personen an einem Baucontainer Beim Bahnhof hantierten. Die Polizei kam und nahm sofort die Ermittlungen auf. Die Täter waren geflüchtet. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Unbekannten den Zaun geöffnet und so auf das Gelände der Baustelle gekommen sein. Dort brachen sie den Baucontainer auf. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, wissen die Ermittler noch nicht. Ihre Spuren ließen die Täter an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Bad Schussenried (07371/9380) erste Hinweise auf die Unbekannten.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

