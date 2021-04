Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrüger erbeuten erneut mehrere Tausend Euro

Stuttgart-Nord (ots)

Betrüger haben am Donnerstag (15.04.2021) eine 83 Jahre alte Frau aus Stuttgart-Nord um mehrere Tausend Euro betrogen. Die Täter kontaktierten die Seniorin gegen 14.20 Uhr. Hierbei gaben sie sich zunächst als Polizeibeamte aus und erzählten ihr von einem angeblich bevorstehenden Überfall. Um der Erzählung Nachdruck zu verleihen, rief auch ein vermeintlicher Staatsanwalt bei ihr an und bestätigte den Sachverhalt. Darüber hinaus soll das Geld auf der Bank ebenfalls gefährdet sein, da es sich möglicherweise um Falschgeld handeln könnte und forderten sie auf dieses zu holen. Die 83-Jährige ging daraufhin zu ihrem Bankschließfach und entnahm das darin enthaltene Bargeld, das sie wenig später zur Sicherung und Echtheitsüberprüfung an eine falsche Polizeibeamtin übergab. Als sie am Folgetag Angehörigen von dem Vorfall berichtete, flog der Schwindel auf und sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

- Seien Sie sich bewusst, dass die Betrüger absichtlich Druck und immensen Stress aufbauen, um gewollt Ängste und Sorgen zu schüren

- diese sind jedoch unbegründet. Lassen Sie sich keineswegs, egal zu welcher Uhrzeit, unter Druck setzen.

- Ziehen Sie bei Bedenken Verwandte, Vertrauenspersonen oder die echte Polizei in Ihre Entscheidungen mit ein.

- Legen Sie bei dem kleinsten Zweifel den Telefonhörer auf und wählen Sie mit der 110 den Polizeinotruf. Drücken Sie NICHT die Rückruftaste, ansonsten landen Sie wieder bei den Betrügern.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell