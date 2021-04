Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (16.04.2021) den Verkehr an der Kreuzung von Heilmannstraße und der Straße Am Neckartor kontrolliert und ihr Augenmerk dabei auf Rotlichtverstöße und die unerlaubte Nutzung von Mobiltelefonen gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 14.45 Uhr und 17.00 Uhr den Verkehr in Fahrtrichtung Bad-Cannstatt und ahndeten dabei 18 Rotlichtfahrten und 48 unerlaubte Mobiltelefonnutzungen. Weiterhin fielen ihnen neben anderen Verstößen drei regelwidrige oder fehlende Umweltplaketten und sechs Gurtverstöße auf. Die betroffenen Fahrer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

