Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag (16.04.2021) im Kreuzungsbereich Kölner Straße / Am Wolfersberg ereignet haben soll. Gegen 12.25 Uhr soll es an der dortigen Ampel zu einer Kollision zwischen einem aus Richtung Kölner Straße kommenden 47-jährigen Fahrer eines schwarzen VW Passats und aus Richtung Löwentorstraße fahrenden 71-jährigen Fahrer eines silbernen VW Golf gekommen sein. Die Unfallbeteiligten schildern den Unfallhergang unterschiedlich. Daher werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell