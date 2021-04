Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Montag (19.04.2021) in der Handwerkstraße Höhe Breitwiesenstraße, bei dem die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Eine 55 Jahre alte Opel-Fahrerin war gegen 08.30 Uhr in der Handwerkstraße in Richtung Industriestraße unterwegs. Auf Höhe der Breitwiesenstraße kollidierte sie mit dem Renault einer 42-Jährigen, die die Breitwiesenstraße aus Richtung Nord-Süd-Straße entlanggefahren war und nach links in die Handwerkstraße abbog. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Beide Autofahrerinnen geben an, bei Grünlicht in die Kreuzung gefahren zu sein. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

