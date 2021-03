Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lagerhalle, zwei Pkw aufgebrochen

Erkelenz-Granterath (ots)

Unbekannte brachen zwischen Samstag (27. Februar), 20 Uhr und Sonntag (28. Februar), 16 Uhr, eine Lagerhalle an der Straße Am Vogelbusch auf. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung stand noch nicht fest, was entwendet wurde. Auf diesem Gelände wurden ebenfalls zwei Fahrzeuge sowie ein Wohnwagen aufgebrochen. Hieraus stahlen die Täter diverse Campingartikel.

