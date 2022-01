Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Vorfahrtsunfall mit zwei leicht verletzten Personen (02.01.2022)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos, bei welchem zwei Personen leicht verletzt worden sind, ist es am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Rielasinger Straße, Homburgerstraße und Georg-Fischer-Straße gekommen. Ein 62-jähriger Fahrer eines VW Polos fuhr auf der Rielasinger Straße in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf einen bevorrechtigten Mercedes zu achten, dessen 38-jähriger Fahrer sich auf der Hombergerstraße der Kreuzung näherte. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Autos, wobei sich der Polo-Fahrer und eine 33-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen zuzogen. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung kümmerte sich während der Unfallaufnahme um die beiden leicht verletzten Personen. Zum Unfallzeitpunkt war die an der Kreuzung installierte Ampelanlage außer Betrieb, so dass die vorhandenen Verkehrszeichen bezüglich der Vorfahrtsregelung zu beachten waren. An den beteiligten Autos entstand bei dem Unfall rund 18.000 Euro Sachschaden. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell