Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Emmerzhausen - Unfall mit leichtverletztem Beteiligten

Emmerzhausen (ots)

Am 18.08.2021, ca. 12:45 Uhr fährt ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Burbach (Kreis Siegen-Wittgenstein) mit seinem Kleinwagen über die L 280 aus Richtung Lippe kommend in Richtung Emmerzhausen. Kurz nach der Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kommt er aus bisher unbekannter Ursache auf nasser Fahrbahn ausgangs einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlägt sich im angrenzen Böschungsbereich mehrfach und kommt nach ca. 50 m zum Stehen. Die Sicherung und Bergung des verunfallten Fahrzeuges wird von der Feuerwehr Lippe durchgeführt. Das Fahrzeug wird hiernach totalbeschädigt von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt. Der leichtverletzte Unfallverursacher wird mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte aber im unteren vierstelligen Bereich liegen.

