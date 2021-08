Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Auffahrunfall

Betzdorf (ots)

Am 17.08.2021, gegen 16:45 Uhr befuhr eine 62-jährige und eine 46-jährige Pkw-Fahrerin in dieser Reihenfolge die L 288 aus Richtung Steineroth kommend. In Höhe der Einmündung Eisenbahnstraße musste die 62-Jährige ihren Pkw verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Fahrerin erkannte den Anhaltevorgang nicht rechtzeitig und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden.

