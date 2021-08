Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Molzhain - Schwerverletzter nach Traktorüberschlag

Molzhain (ots)

Am 17.08.2021, gegen 15:30 Uhr beabsichtigte ein 58-Jähriger im Bereich Molzhain, ein bergab stehendes Gespann aus Traktor und Anhänger vor zu fahren. Das Gespann kam ins Rollen, die Straße hinunter, durchbrach eine Schutzplanke und einen Zaun. Dann geriet der Traktor in eine Senke eines Regenrückhaltebeckens und überschlug sich. Der Fahrer wurde herausgeschleudert und dabei schwerverletzt. Am Traktor, Schutzplanke und Zaun entstand Sachschaden. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell