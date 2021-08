Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Kradfahrer verletzte sich schwer

Moers (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 09.50 Uhr bog ein 35-jähriger Rheinberger Motorradfahrer von der Straße Am Jostenhof nach links auf die Straße Am Schürmannshütt. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte er in Höhe eines Autohauses. Das Motorrad schlitterte dabei in einen parkenden Wagen des Autohauses, der Rheinberger blieb auf einer Grundstückseinfahrt liegen.

Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem er stationär verblieb.

