Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung mit Ingewahrsamnahme

Erpel (ots)

Am Dienstagabend meldete sich ein Bewohner aus Erpel bei der Linzer Polizei und gab an, soeben sei eine Nachbarin nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten zu ihm geflüchtet, die Nachbarin sei verprügelt worden. Nach Angaben der 58-jährigen Frau hatte sie am Abend Kontakt mit ihrem 31-jährigen Ex-Freund. Gemeinsam habe man sich in ihrer Wohnung aufgehalten, bis es dann am Abend zu einem zunächst verbalen Streit kam, der dann in Schlägen des Ex-Freundes endete. In einem günstigen Augenblick konnte die Frau dann zu ihrem Nachbarn flüchten. Der Beschuldigte wurde von der Polizei in unmittelbarer Nähe der Wohnung der Geschädigten angetroffen. Auf Ansprache reagierte er wenig einsichtig, einen Platzverweis ignorierte er. Daraufhin sprachen die Beamten die Ingewahrsamnahme aus, der 31-jährige verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Linz.

