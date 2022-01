Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Geparktes Auto bei einem Schnellimbiss in der Jahnstraße angefahren und anschließend geflüchtet (02.01.2022)

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein bislang noch Unbekannter am späten Sonntagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, auf einem Parkplatz eines Schnellimbiss-Restaurants in der Jahnstraße gegen einen dort abgestellten Opel Corsa gefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden am Heck des Opels in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher werden an den Polizeiposten Engen (07733 94090) erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell