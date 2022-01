Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies, Lkr. Konstanz) Zwei Ortsschilder gestohlen sowie Warnbaken und sonstige Schilder umgeworfen - Polizei bittet um Hinweise (31.12.2021 - 01.01.2022)

Stockach-Wahlwies, Lkr. Konstanz (ots)

In der Silvester-Nacht haben unbekannte Täter in Wahlwies zwei Ortsschilder gestohlen sowie Baustellen-Warnbaken und andere Schilder umgeworfen beziehungsweise in einen angrenzenden Bach geworfen. Die Diebe machten sich im Laufe der Nacht an den Ortsschildern am Ortseingang im Bereich Stahringer Straße sowie am gegenüberliegenden Ortsausgang Richtung Orsingen zu schaffen, montierten die Schilder ab und entwendeten diese. Zudem wurden im Bereich des Spielplatzes Aachgrund und in der Espasinger Straße mehrere Warnbaken und Schilder umgeworfen beziehungsweise in die angrenzende Aach geworfen. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) ermittelt nun wegen des Diebstahls der Ortsschilder und wegen der sonstigen Taten und bittet um sachdienliche Hinweise.

