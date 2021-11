Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Hoher Sachschaden

Sinzheim (ots)

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte eine umgestürzte Kerze am heutigen Donnerstagmittag in einem Gebäude in der Doktor-Wolmann-Straße für einen größeren Einsatz der Feuerwehr und der Polizei verantwortlich gewesen sein. Die kleine Flamme soll gegen 12.30 Uhr zum Brand eines Wohnzimmers geführt haben. Eine in dem Anwesen wohnende Frau blieb zum Glück unverletzt. Das Haus, an dem ein geschätzter Sachschaden von rund 150.000 Euro zu beklagen ist, kann derzeit nicht mehr bewohnt werden.

