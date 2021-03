Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rechts vor links missachtet - eine Person leicht verletzt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Am Samstag, 6. März, gegen 00.05 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer aus Hamm die Marinestraße in westlicher Richtung. Im Einmündungsbereich zum Helmut-Pytlik-Weg kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden BMW eines 26-Jährigen aus Werne. Dabei wurde der Fahrer des Opel leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus transportiert. Von dort aus konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf zirka 2000 Euro geschätzt. (lh)

