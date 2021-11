Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fußgänger mit Hund von Pkw angefahren

Unna (ots)

Ein 51- jähriger Mann aus Unna befuhr am Freitag, 19.11.2021 gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Massener Bahnhofstraße in Richtung Norden und bog im weiteren Verlauf nach links in die Kletterstraße.

Nach kurzer Fahrtstrecke habe er plötzlich ein Ruckeln vernommen. Als er ausstieg, sah er einen 58 jährigen Mann aus Unna auf der Fahrbahn liegen. Neben dem Mann befand sich ein Hund. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Hund blieb unverletzt und konnte vorerst an eine Bekannte des Verletzten übergeben werden. Am Fahrzeug des 51- jährigen Unneraners entstand kein Sachschaden. Der 58-jährige Fußgänger aus Unna war komplett dunkel gekleidet, sein Hund hatte dunkles Fell.

Die Kreispolizeibehörde Unna weist darauf hin, dass helle Kleidung sowie reflektierende Utensilien für Haustiere in der dunklen Jahreszeit von den übrigen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen werden können.

Hinweise auf den genauen Unfallhergang nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 02303-921-0 entgegen.

