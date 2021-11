Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit Personenschaden: Unfallbeteiligte aus Dortmund missachtet die Vorfahrt eines Holzwickeders

Holzwickede (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Donnerstag (18.11.2021) gegen 19.25 Uhr. Eine PKW Fahrerin aus Dortmund befuhr mit ihrem Fiat den Landweg in Richtung Massener Straße in Holzwickede. An der Kreuzung Landweg/Hauptstraße/Massener Straße missachtete die 21-jährige den Vorrang des 84-jährigen Porsche Fahrers aus Holzwickede, der die Hauptstraße in Richtung Massener Straße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem sich beide Fahrzeugführenden verletzten. Der Holzwickeder wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

