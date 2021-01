Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit verbotenem Springmesser ertappt

Görlitz (ots)

In der Görlitzer Bahnhofstraße ist am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr ein Mann aus der Ukraine mit einem verbotenen Springmesser ertappt worden. Als sich Bundespolizisten den Transporter des 36-Jährigen anschauten, entdeckten sie in einem Ablagefach das griffbereite Messer und beschlagnahmten es. Der Verstoß gegen das Waffengesetz wurde angezeigt.

