Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Einbruch in Tankstelle: Täter wirft Scheibe ein und entwendet diverse Tabakwaren

Fröndenberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstag (18.11.2021) gegen 02.40 Uhr in eine Tankstelle an der Westicker Straße in Fröndenberg eingebrochen, indem er die Scheibe der Eingangstür eingeworfen hat. Aus dem Verkaufsraum entwendete er diverse Tabakwaren. Laut Zeugenaussagen ist der Täter über die Westicker Straße in Richtung Innenstadt geflohen.

Erste kriminalpolizeiliche Ermittlungen haben folgende Täterbeschreibung ergeben:

- vermutlich männlich - schwarzer Kapuzenpullover - blaue Jeans - rote Handschuhe - schwarzes Tuch vor dem Gesicht - dunkle Sporttasche

Zeugen, die den Täter gesehen und Angaben zum Einbruch machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

