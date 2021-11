Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Autofahrer (19) unter Drogeneinfluss rennt bei Verkehrskontrolle weg und kehrt mit seinen Eltern zurück

Unna (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen, die die Polizei am Dienstagabend (16.11.2021) an der Bundesstraße 1 in Unna durchgeführt hat, haben die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr einen Pkw mit einem defekten Abblendlicht angehalten.

Weil sich im Laufe der Verkehrskontrolle der Verdacht erhärtete, dass der 19-jährige Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss steht, teilten die Polizeibeamten dem jungen Mann mit, dass sie ihn mit zur Wache nehmen werden. Plötzlich rannte der Unnaer weg. Zurück ließ er nicht nur seinen Wagen, sondern auch Führerschein und Fahrzeugschein. Wenig später kehrte der 19-Jährige in Begleitung seiner Eltern zurück.

Die Einsatzkräfte brachten den Unnaer zur Wache, wo ein erster Drogentest positiv ausfiel. Ein diensthabender Arzt entnahm ihm zwei Blutproben. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

