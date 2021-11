Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Alkoholisierter Randalierer tritt und spuckt nach Einsatzkräften

Werne (ots)

Ein Randalierer hat am Dienstagmittag (16.11.2021) in Werne für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Der 33-Jährige hatte sich gegen 13 Uhr in einem Supermarkt am Konrad-Adenauer-Platz aufgehalten und sich geweigert, eine Maske aufzusetzen. Als er aufgefordert wurde, die Filiale zu verlassen, schrie er herum. Gleich mehrere Mitarbeiter brachten den stark alkoholisierten Mann nach draußen. Dort nahmen ihn alarmierte Einsatzkräfte der Polizei bereits in Empfang.

Nachdem er sich wiederholt weigerte, einem Platzverweis nachzukommen, beabsichtigten die Polizeibeamten, den Kamener mit zur Wache zu nehmen. Daraufhin wurde der 33-Jährige immer aggressiver und warf den Einsatzkräften ein Akkordeon vor die Füße. Die Polizeibeamten brachten den Randalierer zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Dabei trat und spuckte er nach ihnen.

Der Mann wurde dem Polizeigewahrsam in Kamen zugeführt. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

