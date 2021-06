Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Tag der Verkehrssicherheit am 19. Juni

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am 19. Juni 2021 findet der bundesweite Tag der Verkehrssicherheit coronabedingt digital statt. Initiator ist der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR), der sich in diesem Jahr dem Thema "Verkehrssicherheit in ländlichen Räumen" widmet. Denn nach wie vor sterben jährlich mehr als die Hälfte der Verkehrstoten in Deutschland auf Landstraßen.

Im Jahr 2020 ereigneten sich in Rheinland-Pfalz 124.015 Unfälle. Hierbei wurden insgesamt 16.707 Personen verletzt, 13.511 leicht und 3068 schwer. 128 kamen ums Leben.

Mit dem Aktionstag soll verdeutlicht werden, dass jeder dazu beitragen kann, die Unfallzahlen zu senken. Der DVR ruft dazu auf, dass anlässlich des Tags der Verkehrssicherheit bundesweit alle Organisationen, Institutionen, Städte und Gemeinden, Unternehmen, soziale Einrichtungen und alle weiteren Interessierten passende Veranstaltungen und Aktionen durchführen. Das Motto lautet: "Vison Zero - Keiner kommt um, alle kommen an."

Kernbotschaften der Verkehrsunfallprävention:

- Fahren Sie stets mit angepasster Geschwindigkeit, insbesondere in unübersichtlichen Verkehrssituationen oder bei ungünstiger Witterung.

- Seien Sie für andere gut sichtbar. Schalten Sie Ihr Licht am Fahrzeug an, insbesondere bei ungünstigen Sicht und Lichtverhältnissen.

- Halten Sie ausreichenden Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen um jederzeit rechtzeitig bremsen zu können.

- Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

https://www.tag-der-verkehrssicherheit.de/

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell