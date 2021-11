Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis erfasst Kind (9) auf Fahrrad, verletzt es schwer und flüchtet - Polizei hat den Beschuldigten ermittelt

Werne (ots)

Nachdem ein zunächst unbekannter Autofahrer am Dienstag (16.11.2021) in Werne ein neunjähriges Kind auf einem Fahrrad erfasst hat und von der Unfallstelle geflüchtet ist, haben sofortige Ermittlungen der Polizei zu einem 20-jährigen Beschuldigten geführt. Dieser stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Das neunjährige Mädchen und ein zwölfjähriger Junge befuhren gegen 18 Uhr mit ihren Fahrrädern den Radweg der Horster Straße in Richtung Hansaring. Auf Höhe der Zufahrt zur Straße Holtkamp stand ein Pkw, der beabsichtigte, nach links in die Horster Straße in Richtung Hansaring abzubiegen. Das Auto fuhr plötzlich an und traf die neunjährige Radfahrerin, die Vorfahrt hatte. Das Kind kam daraufhin zu Fall. Der Fahrzeugführer stieg laut Zeugenaussagen zwar kurz aus, fuhr dann aber davon, als ein Rettungswagen eintraf. Ersthelfer kümmerten sich bereits um das schwer verletzte Mädchen, das nach medizinischer Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

An der Unfallstelle hatte der Autofahrer eines seiner Kennzeichen verloren. Die Polizei ermittelte die Halteranschrift. An der Adresse fanden die Einsatzkräfte wenig später nicht nur den Wagen vor, dem ein Kennzeichen fehlte, sondern auch den Beschuldigten. Dieser war alkoholisiert - ein Atemalkoholtest fiel positiv aus. Der 20-jährige Werner wurde daraufhin mit zur Wache genommen. Dort entnahm ihm ein diensthabender Arzt zwei Blutproben. Der junge Mann besaß darüber hinaus keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell