Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Während der Fahrer schlief: Täter schneiden Lkw-Plane auf und entwenden Elektronikartikel

Unna (ots)

Während der Fahrer schlief, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag (15.11.2021) auf Dienstag (16.11.2021) auf dem Rastplatz Mühlhauser Tal an der Autobahn 44 die Plane eines Lkw aufgeschnitten und Elektronikartikel entwendet. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Fahrer bemerkte den Diebstahl am Morgen und verständigte die Polizei.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

