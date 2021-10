Polizei Paderborn

POL-PB: Zwischenbilanz zum Sturmtief Ignatz

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Das seit Donnerstagmorgen auch durch den Kreis Paderborn ziehende Sturmtief hat bislang keine größeren Schäden angerichtet.

Bis zum Nachmittag (Stand 14.55 Uhr) rückte die Polizei zu rund 30 sturmbedingten Einsätzen aus. Betroffen waren alle Kommunen im Kreisgebiet mit Ausnahme von Delbrück und Bad Lippspringe. Am häufigsten mussten Bäume oder dicke Äste beseitigt werden. Dazu war vielen Orts auch die Feuerwehr eingesetzt. Zäune, ein Trampolin, Baustellenschilder und Stühle wurden durch die Luft gewirbelt und landeten teils auf der Straße. Um kurz vor 13.00 Uhr kippte bei Lichtenau-Grundsteinheim ein Baum auf einen BMW, dessen Fahrer auf B68 in Richtung Lichtenau fuhr. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Am "kleinen Viadukt" bei Paderborn-Neuenbeken kippte um 14.30 Uhr ein Baum auf eine Telefonhochleitung.

Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, Fußgängern sowie Fahrzeugfahrern, weiter vorsichtig zu sein. Die Sturmgefahren dauern derzeit weiter an.

