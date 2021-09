Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Renitenter Mann leistete Widerstand gegen Polizei (07.09.2021)

Donaueschingen (ots)

Am Dienstag gegen 10 Uhr kam es in einem Ringzug zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Ein 35-Jähriger verhielt sich gegenüber einer Begleiterin gewalttätig. Als ihn die Polizei im Bahnhof Donaueschingen aus dem Zug holte, war der Mann auch gegenüber den Beamten aggressiv, leistete Widerstand und zeigte sich völlig uneinsichtig. Er gab auch seinen Namen nicht an, weshalb ihn die Polizisten zur Feststellung der Personalien auf die Wache mitnahmen. Den renitenten Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Personalienverweigerung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell