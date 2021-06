Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Augenzeugen nach Unfallflucht gesucht

Simmern/Rheinböllen (ots)

Am gestrigen Abend, 07.06.2021 befuhr die Fahrerin eines Toyota Yaris gegen 18:50 Uhr von der B50 kommend die Simmerner Straße in Richtung Rheinböllen/Hunsrück. Nach einer Linkskurve ist ihr plötzlich ein unbekannter PKW auf ihrer Fahrspur entgegen gekommen. Sie musste unwillkürlich nach links in den Straßengraben ausweichen; nur so konnte einen Zusammenstoß vermieden werden. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Der eigentliche Verursacher fuhr unvermittelt weiter, ohne sich um die Verunfallte zu kümmern. Wegen der Schnelligkeit der Geschehnisse liegen leider zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Beschreibungen zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug vor.

Die Polizei Simmern bittet Augenzeugen des Vorfalles oder den Verursacher selbst sich unter 06761/921-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell