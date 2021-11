Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Haftbefehl vollstreckt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Soeben wurde am 07.11.2021 gegen 19:20 Uhr ein 25-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Edenkoben in der Radeburger Straße in Edenkoben einer Personenkontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wird. Da er den geforderten Betrag in Höhe von 600 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er einer Justizvollzugsanstalt zum Antritt der Ersatzfreiheitsstraße zugeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell