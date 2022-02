Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 70

Ahaus (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 20.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der B 70 ereignete. Ein 51 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus wollte die Bundesstraße vom Schwiepinghook kommend überqueren, wobei es zur Kollision mit dem Pkw eines 34-Jährigen aus Steinfurt kam. Dieser hatte die B 70 aus Richtung Gronau kommend in Richtung Ahaus befahren und grundsätzlich Vorfahrt. Der Rettungsdienst brachte den 51-Jährigen ins Enscheder Klinikum, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Der 34-Jährige wurde zwecks ambulanter Behandlung ins Ahauser Krankenhaus gebracht.

