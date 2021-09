Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.09.2021, zwischen 15:10 Uhr und 15:20 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Brückenstraße in WT-Waldshut abgestellter Mini Cooper beschädigt. Der Mini wurde am Heck von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Der Parkplatz war stark frequentiert, weshalb das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) auf Zeugenhinweise hofft.

